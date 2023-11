Turismo. Visit Romagna mette in campo oltre 6,5 milioni per il 2024: grandi eventi, mare, food, sport, wellness, arte e cultura

Per il 2024 un programma da oltre sei milioni e mezzo di euro in eventi, iniziative e comunicazione del brand “Romagna”. L’assemblea dei soci di Visit Romagna ha approvato il Programma annuale delle attività turistiche per il prossimo anno, mettendo in campo un pacchetto di risorse importante finalizzato ad “azioni mirate e di sistema”, spiega l’ente di promozione turistica delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. L’ultima assemblea dei soci di Visit Romagna si è tenuta oggi, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, del ‘visit ambassador’ Claudio Cecchetto e dei rappresentanti del Cda, con l’approvazione unanime del documento strategico con le coordinate della promozione turistica del territorio, in sintonia con le linee guida della Regione. Complessivamente la spesa delle attività 2024 calendarizzate è di 6.556.500 euro.

“Proseguiamo nel solco intrapreso in questi anni- spiega il Presidente Jamil Sadegholvaad- con un’attenzione particolare ai grandi eventi di sistema, da sempre catalizzatori di presenze turistiche per la Romagna, ma anche sulla valorizzazione delle experience di mare, food, sport, wellness, arte e cultura, che ci permettono di raggiungere una connessione e rafforzano la fidelizzazione del nostro pubblico”. Non solo: “Contemporaneamente- prosegue- portiamo avanti lo sviluppo di nuovi fil rouge di narrazione e definizione di prodotto specialmente legati alla proposta culturale e legata a specifiche community, in relazione anche alle sempre maggiori tendenze di ricerca di esperienze che ci mostrano le analisi turistiche”.

Sono previste dunque azioni per il potenziamento dei grandi eventi, ma anche per la promozione dei contenitori culturali e dei brand legati a food, bike, Romagna dei borghi, rocche e dimore storiche.