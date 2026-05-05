Turismo, troupe della tv tedesca sulla riviera romagnola

CESENATICO. La scorsa settimana, Il Consorzio “Camping & Natura Villages” ha ospitato per qualche giorno, al Cesenatico Camping Village, una troupe dell’emittente televisiva tedesca KabelEins. Nell’ambito del format “Abenteuer Leben” - che vanta circa due milioni di spettatori fra i 29 e i 59 anni – va in onda ogni giorno da vent’anni, nella fascia pomeridiana e si occupa principalmente di turismo ed enogastronomia – sono previsti infatti alcuni servizi dedicati alla regione Emilia-Romagna, grazie al contatto di APT Servizi.

Le riprese si sono focalizzate sul tema “Adriatico” (gastronomia, esperienze, attività e tradizioni locali), con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti. Ha fatto parte della troupe anche il cuoco televisivo Achim Müller, volto ormai consolidato del programma.

Nei quattro giorni di presenza in riviera, la troupe ha toccato Rimini, Cervia, Cesenatico e Santarcangelo; ha partecipato a eventi particolari come il Festival Internazionale dell’Aquilone; e ha vissuto diverse esperienze suggestive. Una cena su una famosa motonave, nell’ambito della sagra “Azzurro come il pesce”; una visita guidata a Rimini tra monumenti, mercato del pesce, laboratorio di gelato e assaggi di piadina; una cooking class con un rappresentante delle Cesarine di Santarcangelo; una esperienza con i cozzari della Cooperativa La Fenice di Cervia; una visita guidata alle Saline; uno sguardo intrigante alla storica stamperia romagnola Marchi e una passeggiata nelle grotte di Santarcangelo.

«Sono stati quattro giorni molto intensi – sottolineano dall’organizzazione -. Ora speriamo che dal programma possano emergere stimoli importanti per i telespettatori tedeschi. Ringraziamo tutte le realtà locali che hanno collaborato con il Consorzio Camping & Natura Village per la realizzazione di questa importante esperienza promozionale, in particolare la cooperativa Atlantide per la visita alle Saline, lo IAT di Tagliata per averci ospitato all’interno della Sagra “Incozzati”, la Cooperativa La Fenice, Artevento promotore del Festival Internazionale dell’Aquilone, Visit Rimini, le Cesarine e lo IAT di Santarcangelo».