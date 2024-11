Turismo, Rimini guarda con fiducia all’estate 2025: “Le prime stime indicano una crescita del 7% rispetto al 2024”

Intitolata “Rimini Incoming – Progettare il futuro”, è andata in scena questa mattina presso il Centro Congressi del Grand Hotel di Rimini la prima edizione dell’evento nato per condividere con gli albergatori le informazioni sulle campagne e le strategie di promozione in programma per il 2025. Sviluppato grazie alla collaborazione tra Federalberghi Rimini, Promozione Alberghiera, VisitRimini e Consorzio Aia Palas, l’appuntamento ha visto la presenza in platea di oltre 200 albergatori riminesi che hanno ascoltato le strategie che gli enti legati alla promozione del territorio hanno messo e metteranno in campo per aumentare i flussi e la qualità del turismo e delle presenze sulla destinazione Rimini.

Sono stati la stessa DMC cittadina VisitRimini, seguita da VisitRomagna e da APT Servizi a svelare le attività che sono state pensate per aiutare l’imprenditoria dell’ospitalità a crescere ancora e meglio per trainare l’economia della città. Con un pensiero fisso: quello che l’unione tra pubblico e privato, tra imprenditori intraprendenti e amministratori capaci con il lavoro delle società che si occupano di raccontare al meglio la destinazione così ricca di proposte già in campo tanto quanto di potenzialità da ulteriormente sviluppare, possa fare da volano per una crescita ulteriore già a partire dal 2025. Un auspicio condiviso anche dal sindaco Jamil Saadegholvad, e della Presidente di Federalberghi Rimini, Patrizia Rinaldis, che nei loro saluti introduttivi ai lavori hanno sottolineato proprio come anche nel turismo ‘l’unione fa la forza’.

È stata poi Coralie Delaubert, Destination Manager di VisitRimini, a raccontare le attività e azioni di marketing messe già in campo oltre che ampiamente pianificate per il futuro; seguita da Chiara Astolfi di VisitRomagna che ha raccontato i prodotti turistici sviluppati per il prossimo anno. E ancora sul palco è salito il Direttore di APT Servizi Emanuele Burioni per condividere con gli addetti ai lavori dell’accoglienza le azioni programmate per la promozione sui mercati esteri.