Una conferma, quindi, per Rimini (2.369.930 le presenze estere, + 5,85 sui primi otto mesi dello scorso anno, e 3.652.429 pernottamenti italiani, +1,55%). Che, va ricordato, chiuse il 2025 al 6° posto in Italia con 7,1 milioni di pernottamenti. Davanti a Cavallino Treporti, 7 a con 6,7 milioni. L’oscar della città più visitata andò a Roma (37 milioni di presenze), seguita da Venezia (12,6 milioni), quindi Milano terza con 12,4 milioni, Firenze 4 a con 9 milioni e Napoli 5 a con 8,5 milioni.

È sempre Rimini la città turistica balneare preferita dai vacanzieri italiani ed esteri. Con 6.022.359 presenze nei primi otto mesi dell’anno, infatti, la capitale delle vacanze estive mantiene lo scettro di comune capofila (+3,2% sul 2025), seguito dalla veneta Cavallino Treporti che con 5.563.139 pernottamenti si classifica al secondo posto e conferma, così, il ruolo di meta preferita dagli amanti dei camping. Seguono Jesolo, terza, con 4.763.544 presenze e Bibione San Michele al Tagliamento quarta (4.632.971). Per trovare un’altra romagnola bisogna scendere alla sesta posizione dove compare Cervia con 3.180.731 presenze, seguita da Riccione (3.113.786) all’ottavo posto, Cesenatico (3.056.249 pernottamenti) è nona. Decima Bellaria Igea Marina (1.929.398). Segue Vieste undicesima posizione (1.795.38). Completano la graduatoria Caorle (3.665.17) e Lignano (3.116.018) rispettivamente in 5 a e settima posizione.

Commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad: «Sapere che a sei anni di distanza dalla pandemia, e nonostante la guerra russo-ucraina che da un anno all’altro ha di fatto azzerato quasi 600mila presenze turistiche nella nostra provincia, Rimini si confermi tra le realtà di riferimento del settore turistico è la conferma di come progressivamente siamo tornati ai livelli pre 2019».

Sadegholvaad, però, non vuole soffermarsi al solo trend turistico, anche se molto soddisfacente. Ma vuole andare oltre. All’andamento generale, quello della qualità della vita che un’indagine condotta dal giornale Italia Oggi pone Rimini al 6° posto su 107 province esaminate, con un balzo di sei posizioni rispetto al 2025. In 61a posizione nel 2021, 37a nel 2022, 21a nel 2023, 33a nel 2024; al 12° posto lo scorso anno, la perfomance 2026 dimostra un continuo miglioramento dei parametri analizzati da Italia Oggi. Turismo, intrattenimento e cultura: 3° posto (stabile); Popolazione: 10° posto (rispetto al 20° posto del 2025); Affari e lavoro: 12° posto (rispetto al 32° del 2025): Sicurezza sociale: 12° posto (rispetto al 48° del 2025); Ambiente: 19° posto; Istruzione e formazione: 20° posto; Reddito e ricchezza: 40° posto (rispetto al 45° posto del 2025); Sistema salute: 46° posto (rispetto al 48° posto del 2025); Reati e sicurezza: 102° posto (stabile rispetto al 2025).

Commenta il sindaco: «Ci sono indicatori importanti che ci fanno essere ottimisti, come quelli legati al lavoro, all’occupazione o alle start up. Resta, però, il nodo della sicurezza, sul quale torniamo ad ogni rilevazione a fare lo stesso discorso: la cosiddetta correzione turistica, il limite del rapportare i dati dei reati e denunce solo sulla popolazione residente, ha un peso che nessuna statistica può centrare».