È sempre Rimini la città turistica balneare preferita dai vacanzieri italiani ed esteri. Con 6.022.359 presenze nei primi otto mesi dell’anno, infatti, la capitale delle vacanze estive mantiene lo scettro di comune capofila (+3,2% sul 2025), seguito dalla veneta Cavallino Treporti che con 5.563.139 pernottamenti si classifica al secondo posto e conferma, così, il ruolo di meta preferita dagli amanti dei camping. Seguono Jesolo, terza, con 4.763.544 presenze e Bibione San Michele al Tagliamento quarta (4.632.971). Per trovare un’altra romagnola bisogna scendere alla sesta posizione dove compare Cervia con 3.180.731 presenze, seguita da Riccione (3.113.786) all’ottavo posto, Cesenatico (3.056.249 pernottamenti) è nona. Decima Bellaria Igea Marina (1.929.398). Segue Vieste undicesima posizione (1.795.38). Completano la graduatoria Caorle (3.665.17) e Lignano (3.116.018) rispettivamente in 5a e settima posizione.
Una conferma, quindi, per Rimini (2.369.930 le presenze estere, + 5,85 sui primi otto mesi dello scorso anno, e 3.652.429 pernottamenti italiani, +1,55%). Che, va ricordato, chiuse il 2025 al 6° posto in Italia con 7,1 milioni di pernottamenti. Davanti a Cavallino Treporti, 7a con 6,7 milioni. L’oscar della città più visitata andò a Roma (37 milioni di presenze), seguita da Venezia (12,6 milioni), quindi Milano terza con 12,4 milioni, Firenze 4a con 9 milioni e Napoli 5a con 8,5 milioni.