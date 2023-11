Turismo, la Romagna punta a Scandinavia, Svizzera e Paesi Baltici

Scandinavia, Svizzera e Paesi Baltici: mercati turistici a cui la Romagna guarda con sempre maggiore interesse e che rappresentano una potenziale opportunità per il rafforzamento dei flussi di prossimità e di lungo raggio da tutta Europa. Nuove frontiere per la promozione turistica delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara in occasione di Bitesp, la Borsa Internazionale Turismo Esperienziale che si è tenuta giovedì 23 e venerdì 24 novembre a Venezia. Visit Romagna ha partecipato con un proprio stand per la promozione del territorio diretta del territorio, rivolta sia agli operatori commerciali presenti, che ai visitatori dell’evento. Complessivamente sono stati 21 i seller regionali coinvolti e 120 i buyer selezionati tra tour operator, agenzie di viaggio, Cral, associazioni e operatori. La partecipazione a Bitesp è stata preceduta da “Itweb Scandinavia, Baltics & Switzerland”, workshop B2B online che ha visto Visit Romagna come ente partner. Il workshop ha coinvolto 57 buyer selezionati, in maggioranza provenienti dalla Penisola Scandinava, che hanno così avuto la possibilità di incontrare 15 seller privati regionali. Come emerge dal Servizio Statistica della Regione, “la Romagna ha registrato al 30 settembre il 24,7% di stranieri rispetto al totale delle presenze, con un incremento di turisti provenienti da Germania (+9,3% rispetto al 2019 e +2,5 rispetto al 2022), Francia (+1,3), Polonia (+ 30,6), Romania (+17,5), Austria (+ 8,5), Repubblica Ceca (+ 54%)”, afferma Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna. Di contro, “una lieve contrazione rispetto al 2022 per quelli provenienti dalla Svizzera, dall’Olanda e dal Belgio. Con gli appuntamenti appena conclusi si intende intercettare questi ultimi paesi, con alto potere di spesa e ritornare ad essere la loro destinazione di riferimento come in passato”, conclude.