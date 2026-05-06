Turismo in Romagna, un ponte del primo maggio con ottimi numeri: “A Rimini occupazione degli hotel al 90%”

L’Emilia-Romagna guarda i dati del ponte del primo maggio e sorride. “Un andamento - riporta una nota della Regione - che si inserisce nel solco già tracciato dal 25 aprile, quando le città d’arte hanno registrato un aumento delle presenze del +5% rispetto al 2025”.

È la Riviera a dare i segnali più immediati di avvio di stagione. Negli oltre 1.500 alberghi aperti, l’occupazione delle camere si colloca tra il 70% e l’80%, con punte più alte a Rimini (fino al 90%, circa 500 hotel aperti) e Riccione (oltre l’80%, circa 300 strutture). In crescita anche la permanenza media, intorno ai 2,8 giorni, sostenuta da un calendario di eventi diffuso, dalle condizioni meteo favorevoli e da un’offerta ampia tra mare, sport e intrattenimento. Complessivamente, la Riviera ha potuto contare su circa 120mila posti letto alberghieri, a cui si aggiungono 85mila posti in alloggi privati e 58mila tra campeggi e villaggi, per un totale di circa 263mila posti disponibili. Prime indicazioni positive anche per il ponte del 2 giugno, con le prenotazioni già in avvio.

Sempre in Romagna ha preso il via anche la stagione crocieristica con l’arrivo a Ravenna della Norwegian Pearl, nave da circa 2.300 passeggeri. Un risultato reso possibile anche dall’innalzamento a 330 metri del limite per l’ormeggio nel porto, che consente l’arrivo di navi di classe maggiore.