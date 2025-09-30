Turismo in Romagna: la Regione apre un bando per la riqualificazione delle strutture ricettive

La Regione Emilia-Romagna promuove il primo tassello della strategia che vede nella riqualificazione delle strutture ricettive l’avvio di una serie di azioni volte a innovare ed elevare la qualità dell’offerta turistica nella regione. E lo fa con un bando che sarà a breve approvato dalla Giunta e che potrà contare su 11 milioni di euro di risorse regionali in grado di generare investimenti per almeno 60 milioni di euro. Allo stanziamento regionale si sommano 20 milioni di euro già resi disponibili da viale Aldo Moro per garantire i prestiti.

Una grande opportunità per gli albergatori, i gestori di RTA e Condhotel, ma anche di campeggi, villaggi turistici e marina resort che potranno investire nelle loro strutture per renderle più moderne, digitali, inclusive e sostenibili. “Il turismo in Emilia-Romagna vale quasi il 12% della nostra economia, con una filiera forte di 15mila imprese e 45mila addetti- afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale - è un motore fondamentale di sviluppo e occupazione, che vogliamo rendere ancora più competitivo e attrattivo. Per questo dobbiamo progettare il futuro intervenendo su più fronti partendo da un grande piano per accompagnare la riqualificazione delle strutture ricettive: aggiornamento del quadro normativo, dall’urbanistica alla classificazione delle strutture, e individuazione di idonei strumenti finanziari, sono i primi punti all’ordine del giorno. Accanto a questi una serie di azioni trasversali che possano supportare e rilanciare gli investimenti del settore. Una visione organica che tiene dentro anche della potenzialità date dal rafforzamento delle connessioni aeree e ferroviarie della nostra regione con l’estero. Oggi, a stagione estiva appena conclusa, vogliamo dare due messaggi chiari agli operatori che intendono investire: potranno accedere nei prossimi mesi anche ad un nuovo bando Eureka e potranno contribuire alla definizione di ulteriori azioni da portare avanti in modo sinergico tra pubblico e privato per sostenere le innovazioni necessarie a far fronte alle sfide globali che abbiamo di fronte”.