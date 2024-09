Turismo in Romagna, dopo il covid più stranieri, meno italiani e meno notti in hotel LE TABELLE

RIMINI. Meno italiani, specie dal nord, e più stranieri. Meno vacanze in albergo e più negli esercizi extralberghieri. In molti settori si parla di un prima e un dopo Covid. Il turismo romagnolo non fa eccezione. I dati elaborati dalla Regione Emilia-Romagna per il periodo gennaio-agosto 2024 ci dicono questo.

Il peso degli stranieri

Le tensioni internazionali mettono fuori gioco o rendono meno appetibili alcune destinazioni. L’Italia ne beneficia anche perché molti paesi sono cresciuti economicamente più dello Stivale e i loro vacanzieri oggi possono permettersi una vacanza italiana conveniente. Così Destinazione Romagna (province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini) ha visto dal 2019 ad oggi (gennaio-agosto) calare gli italiani dell’8,0% (-6,4 in regione) e crescere gli stranieri del 9,6 (+12,7 in regione). Il totale fa un 4,1 per cento in meno.

Vecchi clienti e clienti nuovi. Sulla riviera romagnola e sul suo entroterra si fanno vedere i soliti tedeschi ma anche turisti dell’est. La Germania è il paese di provenienza più rappresentato nella classifica dei pernottamenti. E cresce. Dal 2019 +22,6%. A seguire: Svizzera e Liechtestein (+9,8) e Polonia (+24,6) che ha scavalcato la Francia (-12,3). I grossi paesi europei sono quasi tutti in crescita. Una delle ecezioni è il Regno Unito che perde in 5 anni il 9,8%. Ma le perdite dei sudditi di Re Carlo sono ampiamente compensate da Romania (+35,6%), Danimarca (+27,3), Austria (+26,2), Slovenia (+49,1) Slovacchia (+41,4), Usa (+23,6), Spagna (+26,2), Lituania (+82,8), Grecia (+56,9), Islanda (+64,3), Norvegia (+51,0), Messico (+80,2), India (+67,3). Per non parlare del +126,0% dell’Ucraina, dove però gioca un ruolo importante la guerra. Così come lo stesso scenario internazionale fa segnare il crollo della Russia (-90,9). E cala anche la Cina, a lungo vista come un possibile importante mercato, che invece fa registrare poco più di 31mila presenze (-19,0%).