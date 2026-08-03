Turismo in Riviera, i numeri del 2026: maggio in forte crescita rispetto al 2025, giugno in calo

Riviera, città d’arte, Appennino, località termali e grandi eventi: in una nota la Regione Emilia-Romagna sottolinea “il buon andamento del turismo regionale nel primo semestre del 2026”. È questa la fotografia che emerge dai dati provvisori raccolti dall’ufficio regionale di statistica, che confermano una crescita degli arrivi e dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il bilancio dei primi sei mesi del 2026 registra 6.208.353 arrivi (+1,40%), di cui 1.829.788 provenienti dall’estero, e 17.539.149 pernottamenti (+3,05%), con 5.596.537 presenze straniere.