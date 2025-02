Turismo, Emilia-Romagna in vetrina in Baviera con i treni per il mare

RIMINI. Vacanze sostenibili, en plein air, mare, cicloturismo, arte ed enogastronomia. Sono le priorità del turismo dell’Emilia-Romagna promosse alla conquista dei turisti tedeschi, nell’ambito della fiera a Free di Monaco di Baviera in programma dal 19 al 23 febbraio. Saranno presenti allo stand di Apt Servizi Emilia-Romagna (Halle A4 stand 101) complessivamente 22 operatori regionali. Domani alle 18, al castello di Nymphenburg, si terrà la presentazione a stampa, operatori e partner commerciali di tutte le novità 2025, in presenza dell’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, della presidente Enit Alessandra Priante e del console generale d’Italia a Monaco Sergio Maffettone. “Nel 2024- evidenzia Frisoni- sono stati tanti i turisti di lingua tedesca che hanno scelto l’Emilia-Romagna e la sua riviera come meta di vacanza. Secondo i primi dati Istat lo scorso anno la Regione ha registrato un incremento del +8,7% di presenze sul 2023 e di +8,1% di arrivi di ospiti provenienti dal bacino Dach, che mantiene una quota del movimento internazionale della regione superiore al 33%. Saremo a Monaco- annuncia l’assessora regionale- per raccontare a stampa ed operatori un’Emilia-Romagna più ecosostenibile, accessibile ed inclusiva, da scoprire, con la sua Food Valley unica e tante eccellenze, in sella a una bici, grazie alle numerose ciclovie tra riviera, entroterra e città d’arte, e sempre più vicina alla Germania grazie a tanti collegamenti aerei e ferroviari”. Sono previsti focus sui nuovi treni Railjet operati dalle ferrovie tedesche Db e austriache Öbb, che dal 17 aprile al 5 ottobre collegheranno Monaco alle nuove fermate di Riccione e Cattolica, oltre a quelle di Bologna, Cesena e Rimini, e sulle offerte “Am Meer mit dem Zug” (Al mare in treno) che la rete Emilia-Romagna Welcome ha ideato per incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere la Costa romagnola. La promozione prevede il rimborso del biglietto del treno per un importo di 50 euro a persona per chi prenota un soggiorno negli alberghi della costa che hanno aderito all’iniziativa.