Turismo ed eventi, Rimini punta sui giovanissimi con le star del web. In agenda anche il raduno dei carabinieri e Vasco Rossi

Rimini punta forte anche sui giovanissimi per la stagione estiva 2026. Così, nel ricco cartellone degli appuntamenti da maggio a settembre, circa 240 a cui si aggiungono i 400 organizzati da comitati e pro loco, spuntano le star del web per infanzia e teenager: dai “Me contro me” ai “Dieffe Bros” per chiudere con i collettivi social The breakfast club, The breakfast crew e The snack club. È un palinsesto “tagliato su misura per diversi target” e con uno sforzo “non banale” da parte di Comune (che investe quasi due milioni di euro negli eventi quest’anno, Capodanno escluso), di Apt e Visit Rimini, lo illustra questa mattina alla stampa il sindaco Jamil Sadegholvaad. Si parte con un maggio già particolarmente “denso”, entra più nel dettaglio: dal Raduno nazionale dei Carabinieri del 15-16-17 maggio con l’obiettivo quantomeno di eguagliare le 80.000 presenze del 2025 a Ostia, a Routes 2026 dal 17 al 20 maggio che porta a Rimini tutte le maggiori compagnie aree mondiali con l’obiettivo di fare crescere la visibilità di città e aeroporto e intercettare nuove rotte. Il mese prosegue con il Soulhands festival per gli appassionati di surf; Riminiwellness per chi ama il benessere psicofisico, con la fiera che l’anno scorso assicurò la giornata con maggiori arrivi dell’anno, oltre 56.000 il 31 maggio; e il doppio appuntamento con Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri, il soundcheck con i fan di venerdì 29 e la data zero del tour sabato 30. Il palco rimarrà poi montato allo stadio per il concerto di Achille Lauro del 7 giugno, già praticamente sold out. Torna inoltre il città dopo le tappe a Venezia e New York la restaurata Pietà di Bellini che sarà in mostra in dialogo con il San Sebastiano di Mantegna.

L’estate entra nel vivo a giugno tra passaggio della 1.000 miglia, Velocity, il summit mondiale della ciclabilità, il festival Mare di libri, la Notte Rosa, che con l’anticipo al solstizio l’anno scorso ha “inciso” sulle presenze, le due serate del Rds summer festival e la Liscio street parade. Apre luglio l’Italian global series festival, con madrina Matilde Gioli, e si prosegue, tra gli altri, con Cartoon club, con la città “presa d’assalto dai ragazzi”; il Rimini summer pride di sabato 25 luglio e con gli appuntamenti della Terrazza della Dolce vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi, anche se la grande attesa è per Riminiwow, che nell’ambito di Romagnawow, organizza tre serate indimenticabili per i giovanissimi in piazzale Fellini, capienza di 10.000 persone, con Visit Rimini che prepara pacchetti ad hoc per le famiglie: il 31 luglio i Me contro me e l’unico evento gratuito che propongono, l’1 agosto gli youtuber Dieffe Bros che proveranno anche a infrangere un record del guinness dei primati, e si chiude con una grande festa il 2 agosto con The breakfast club, The breakfast crew e The snack club. Una tre giorni che ricorderà uno sforzo particolare in termini di gestione della sicurezza e dei flussi. “Ci crediamo tanto- sottolinea il sindaco- e si intercetta un segmento turistico molto importante”. Ad agosto ecco la rassegna “Rimini in musica” e gli appuntamenti di “Dire, mare, mangiare”; il Meeting con la storica visita di papa Leone XIV sabato 22 agosto. E si chiude a settembre con la 23esima Festa de borg, il festival Bailamondo e la MotoGp.

Il Comune, aggiunge la dirigente Silvia Moni, punta su turismi diversi, balneare, culturale, sportivo, per traget diversi. Con Visit Rimini e Italian exhibition group è attivo un tavolo di lavoro per incrementare gli eventi sportivi, anche quelli minori, che portano comunque presenze poi da fidelizzare. E intanto le prenotazioni sono già in crescita, trainate proprio dagli eventi, rimarca la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert: a maggio con un boom del 22%, a giugno del 7% e per luglio e agosto i numeri sono “positivi”.