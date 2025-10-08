Ttg Rimini, Santanché: “Un grande errore escludere Israele”. Ermeti: “Semplice senso di responsabilità”

“Per me è stato un grande errore”. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, boccia la decisione di escludere Israele dal Ttg a Rimini. Il turismo precisa, ai cronisti prima del taglio del nastro, è un “ponte di pace tra i popoli” e “nessuno si può arrogare il diritto di escludere nessuno”. Anzi, continua, “noi siamo ben contenti di ospitare nella nostra nazione tutti i turisti del mondo, non ci interessa da che Paese arrivano, ci interessa che l’Italia sia veramente un Paese ospitale e soprattutto non siamo mai contro qualcuno, ma siamo a favore della promozione del turismo della nostra nazione”. Lo stop, insiste, è un errore e nel pomeriggio la ministro incontrerà il consigliere degli Affari turistici dell’Ambasciata d’Israele. Il presidente di Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, Maurizio Ermeti, ribadisce allora che la scelta è stata fatta in base al “senso di responsabilità che come Fiera abbiamo di fronte alle 2.700 aziende che hanno scelto di frequentare questa manifestazione, il cui desiderio era evidentemente quello di trascorrere queste tre giornate parlando di viaggi, di turismo, di vacanze, in un clima sereno dove potessero fare i loro affari”. Una scelta quindi per “garantire un clima di serenità e di sicurezza, non per altre ragioni”.