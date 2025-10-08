Ttg Rimini, l’analisi di spiagge.it: “Il caro vita in spiaggia? La vera variabile delle presenze è il meteo” VIDEO

Il caro-vita in spiaggia? Gabriele Greco, amministratore delegato di spiagge.it, va oltre nella sua analisi al Ttg di Rimini: “La Romagna resta la meta preferita dalle vacanze per famiglie e dove la prenotazione on line è molto sfruttata. Le spiagge si stanno specializzando tra sport, famiglie e animali e questo trend sta pagando tantissimo. Il caro vita? Non penso sia legato alla spiaggia, impatta un po’ su tutto, dai trasporti agli affitti fino al cibo. Le vere flessioni a quanto ci risulta sono legate meteo”.