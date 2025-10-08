Ttg Rimini, il circuito AmaParco presenta le sue proposte

C’è una Romagna da vivere e che invita a scoprire e riscoprire con occhi nuovi paesaggi, storie, tradizioni e segreti. Questa Romagna ha un nome: AmaParco, il circuito di 30 parchi tematici e musei di Atlantide, che unisce natura, cultura e avventura in un’unica grande esperienza. Chi varca le porte di AmaParco non sceglie solo ingressi ma passaggi verso un mondo fatto di incontri speciali: con le farfalle che ti volano attorno in una serra tropicale, con i fenicotteri che si stagliano rosa nel cielo al tramonto, con la potenza dell’acqua che si raccoglie in una diga monumentale, con le mura di rocche medievali che raccontano storie di dame e cavalieri. AmaParco è turismo esperienziale allo stato puro: un viaggio tra emozione e conoscenza, divertimento e riflessione, adatto a famiglie, scuole, viaggiatori curiosi, turisti italiani e stranieri che cercano autenticità.