TTg a Rimini, De Pascale a Salvini: “I collegamenti tra Bologna, la Romagna e il Ferrarese sono l’urgenza numero uno”

Come previsto, oggi a Rimini il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si è incontrato con il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. “L’incontro al Ttg di Rimini - commenta De Pascale - è stata l’occasione anche per fare un punto con il ministro Salvini rispetto al sistema delle connessioni fra la Città metropolitana di Bologna, la Romagna e il Ferrarese. In particolare, quindi, da una parte i temi che riguardano il nodo di Bologna, l’A14, l’A13 e la statale 16; dall’altra parte la situazione del Brennero con l’A22, la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana”.

“In questa doppia riflessione - prosegue De Pascale - la speranza è che ci stiamo potenzialmente avvicinando a un accordo sul nodo di Bologna e sulle sue connessioni con la Romagna e il Ferrarese, che rappresenta in questo momento per la nostra regione in assoluto l’urgenza numero uno, e dall’altra parte abbiamo bisogno di vederci a breve a Roma per l’altra urgenza che riguarda il sistema delle opere collegate all’A22. Sono ottimista e credo che si possa arrivare a un accordo, però serve l’ultimo scatto da parte di tutti”.