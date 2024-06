Trovato un cadavere sui binari, sospesa la circolazione ferroviaria tra Cattolica e Rimini. Ritardi e cancellazioni

RIMINI. Sarebbe morta investita nei pressi di Lagomaggio, in direzione sud, la persona che ha perso la vita sui binari probabilmente durante la notte. L’allarme è stato dato in mattinata e circa alle 7:30 è stata bloccata la circolazione ferroviaria sulla tratta tra Cattolica e Rimini, per i necessari accertamenti dell’autorità giudiziaria. Sul posto Polfer e Scientifica, per complicati rilievi al termine dei quali è stata disposta, circa alle 11, la riapertura del traffico. La circolazione sulla direttrice Bologna-Rimini-Ancona sta quindi tornando gradualmente alla normalità, dopo che si erano accumulati ritardi fino a 130 minuti ed era stata necessaria la cancellazione di due treni: il 17460 con destinazione Imola ed il 606 con arrivo a Bologna Centrale.