Trovato morto nel pozzetto del suo giardino: chi era l’85enne scomparso a Montecopiolo

Lo hanno trovato morto in fondo a un pozzetto, riverso a testa in giù. È così che, ieri pomeriggio, poco dopo le 16, si è conclusa la vita di Pio Contadini, 85enne residente insieme a tutta la famiglia a Pugliano, piccola frazione di Montecopiolo, nel Montefeltro.

A trovarlo, alcuni familiari, che hanno dato subito l’allarme al 118. Purtroppo però, quando i sanitari sono giunti sul posto, per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere per sempre.

