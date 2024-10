Pochi istanti ed è risultato chiaro che si trattava del corpo di un uomo. Immediata la chiamata al 118, che a sua volta ha poi allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Tuttavia quando sanitari e forze dell’ordine sono arrivati sul posto è risultato evidente che non c’era ormai più nulla da fare: l’uomo disteso nel letto semi secco del fiume non respirava più.

Così, ai carabinieri della compagnia di Riccione, giunti a Taverna insieme ai militari di Montescudo - Monte Colombo, non è restato altro da fare che constatare il decesso di Sebastiano Valmarana, 66enne del posto, residente proprio a Taverna. Il recupero del cadavere non è stato difficoltoso: il basso livello delle acque, infatti, ha consentito ai carabinieri di portarlo a riva senza l’intervento dei vigili del fuoco, che sono rientrati senza raggiungere il luogo del ritrovamento.

Sul suo corpo, riconosciuto senza indugi dal fratello Gianandrea, non sono stati rinvenuti segni di violenza.

L’ipotesi, secondo le prime ricostruzioni, è infatti che il 66enne sia stato colpito da un malore improvviso, scatenato da pregresse patologie di cui soffriva. Tuttavia sarà solo l’autopsia, disposta dalla Procura per accertare con certezza le cause del decesso, a stabilire cosa abbia strappato Valmarana alla vita. Dopo i primi accertamenti svolti sul posto dal medico legale, la salma è stata trasportata all’ospedale Ceccarini di Riccione. Al momento, non è possibile escludere nemmeno che la morte sia stata il frutto di un gesto volontario. Ecco perché verosimilmente è stato disposto l’esame autoptico.