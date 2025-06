Trovato morto a Poggio Torriana il 58enne di Santarcangelo di cui si erano perse le tracce

Nella serata tra mercoledì e giovedì il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha concluso il recupero della salma dell’uomo di 58 anni che da ieri risultava scomparso a Santarcangelo e che le squadre della stazione monte Falco stavano ricercando da ore. L’incidente è avvenuto a Poggio Torriana di Rimini: nel pomeriggio era stato ritrovato il furgone appartenente alla vittima per cui i Carabinieri hanno attivato il Soccorso Alpino per bonificare la rupe Torriana, operazione cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco di Rimini. I tecnici delle squadre della monte Falco con tecniche alpinistiche si sono calati dall’alto per fare una ricerca più accurata e, bonificando la zona anche dal basso, hanno rinvenuto il corpo senza vita del 58enne. I tecnici del Soccorso Alpino, in accordo con il magistrato e alla presenza dei Carabinieri di Villa Verucchio, hanno potuto provvedere alla rimozione della salma e portarla alla strada sottostante con tecniche alpinistiche. Lì il medico legale ha potuto constatare il decesso e la salma è stata affidata alle Pompe funebri.