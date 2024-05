«Troppi furti, ce ne andiamo»: l’associazione ‘La Torre’ lascia il Centro giovani di Morciano

Troppi furti e il Centro giovani di Morciano di Romagna perde un pezzo del proprio intrattenimento. Fino a qualche giorno fa, ogni mercoledì, a partire dalle 20.30 e ogni domenica, a partire dalle 14.30, il contenitore culturale morcianese ospitava degli appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo.

Martedì scorso però, i gestori del servizio hanno annunciato di aver deciso la sospensione delle attività «a causa dei furti subiti, tra cui numerosi giochi», precisando però che si tratterebbe di uno stop temporaneo, in attesa di trovare una sede alternativa che consenta di poter evitare la brutta esperienza già vissuta. A proporre ai ragazzi queste attività, l’associazione ludica “La Torre”, che promuove la cultura dei giochi da tavolo, dei giochi di ruolo e dei giochi di miniature.

L’associazione, che ha deciso quindi di abbandonare Morciano per un Comune limitrofo, «portandosi via un luogo di incontro e di aggregazione per giovani e famiglie», si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa, precisando di aver fatto segnalazioni al Comune, che però «non hanno mai fatto nulla» per risolvere il problema.

Solidarietà

L’associazione ha subito raccolto la solidarietà di tanti morcianesi che, allo stesso tempo, si dicono sorpresi dall’inerzia delle istituzioni per contrastare o prevenire questo tipo di azioni che alla fine vanno a danneggiare di tutta la collettività. Tra l’altro in settimana ci sarebbe stata anche un’altra associazione, sempre di base al Centro giovani di Morciano, che avrebbe segnalato il furto dei propri materiali.

Allo stesso tempo, a confermare le criticità legate alla sicurezza della struttura, attraverso un post su Facebook, è intervenuto anche il Vespa Club che ricorda come anche loro abbiano «sospeso le attività in quella sede fino alla messa in sicurezza», aggiungendo che nel giro di pochi giorni si sono registrati diversi danneggiamenti, «di cui almeno due con intrusione tramite scasso della porta principale».

Un problema che si lega ad altre segnalazioni avvenute in città e che riporterebbero ad alcuni giovanissimi che si renderebbero protagonisti di piccoli furti ed atti di vandalismo.

