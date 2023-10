Trentennale della morte di Fellini: a Rimini martedì 31 ottobre ingresso libero in tutti i musei

In occasione dei 30 anni dalla morte di Federico Fellini, martedì 31 ottobre, alle ore 13, ai piedi della Grande Prua, il monumento funebre che l’artista Arnaldo Pomodoro ha dedicato a Federico Fellini e a Giulietta Masina, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e la nipote del regista, Francesca Fabbri Fellini, deporranno un mazzo di fiori per commemorare il Maestro nel trentennale della sua scomparsa. Sotto la supervisione della Fondazione Pomodoro, la scultura nel cimitero monumentale, è stata recentemente oggetto di un intervento di ripulitura, con la rimozione delle parti ossidate, e di lucidatura, con il ripristino della patina interna ed esterna.

Martedì 31 ottobre ingresso libero al Fellini Museum e a tutti i Musei della città. Prorogata al 19 novembre la mostra del funerale di Fellini nelle immagini di Marco Pesaresi

In occasione del 30 anni dalla morte, martedì 31 ottobre, si potrà accedere a titolo gratuito a tutti gli istituti museali di Rimini (orario di apertura 10 – 13 ; 16 – 19). L’iniziativa è l’occasione anche per visitare le due mostre in corso, entrambe al Palazzo del Fulgor, a partire da “Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi”, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, che presenta le 30 immagini selezionate - delle oltre 240 che compongono l’intero reportage - del funerale di Federico Fellini scattate dal fotografo Marco Pesaresi. La mostra (https://www.comune.rimini.it/novita/presentata-la-mostra-rimini-1993-2023-il-funerale-di-fellini-nelle-immagini-inedite-di-marco) viene prorogata fino a domenica 19 novembre e sabato 4 novembre, alle ore 17, è prevista una visita guidata condotta dal curatore Mario Beltrambini e dalla mamma di Marco Pesaresi, Isa Perazzini. La visita è gratuita ma previa prenotazione all’indirizzo: museofellini@comune.rimini.it

Sempre al Palazzo del Fulgor fino al 19 novembre è possibile visitare la mostra DISNEY 100 - Un secolo di capolavori del cortometraggio animato con una galleria di bozzetti originali dei più noti corti e una serie di tavole del numero speciale di Topolino del 1991 dedicato a La strada, nell’anno del centenario della Disney (https://www.comune.rimini.it/novita/fellini-incontra-topolino-lomaggio-ai-100-anni-della-disney)