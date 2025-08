Treno preso d’assalto a Bologna: “Centinaia di persone in piedi verso Ravenna e Rimini”

È stata una giornata di passione per chi ieri ha preso il treno delle 8,05 da Bologna con destinazione Ravenna e Rimini. A raccontarlo è un ravennate che ha vissuto in prima persona una corsa difficile. «Il treno per Rimini via Ravenna - racconta - è stato fermo in stazione di Bologna per 25 minuti rispetto all’orario di partenza previsto. Quando finalmente si è mosso, è arrivato un applauso divertito degli stranieri alla partenza. C’è stato anche qualche momento di tensione perché la gente non riusciva a entrare. Alla partenza da Bologna ci saranno state almeno 200 persone in piedi, anche perché è praticamente l’unico treno per Rimini e Ravenna). In questo periodo di grandi afflussi turistici, non sembra la scelta più azzeccata».

Il cittadino ravennate segnala anche nella giornata di ieri dalle 8 alle 12 da Bologna verso Rimini e Ravenna c’erano solo due corse: una alle 8,05 e una alle 12,05. «Troppo poco - aggiunge - in un’epoca di overtourism». I dubbi mostrati dal viaggiatore trovano una risposta da Ferrovie dello Stato. L’azienda spiega che fino a domani le corse dei treni, dalle 9 alle 12, subiranno delle modifiche per interventi di “regolazione serraglie” che prevedono lavori sulla distanza tra le due rotaie di un binario. «La corretta regolazione dello scartamento è fondamentale per garantire la sicurezza e la regolarità del transito dei treni, evitando problemi di instabilità o incompatibilità tra i convogli e le infrastrutture - spiegano dall’azienda -. Durante la regolazione, si tengono conto della temperatura (per la dilatazione del metallo), del tipo di terreno (per garantire un corretto appoggio e smorzamento delle vibrazioni) e della velocità dei treni. Contrariamente ad altri tipi di lavori che si svolgono prevalentemente di notte, le serraglie devono essere fatte di giorno e per minimizzare i disagi vengono effettuati dalle 9 alle 12. Per cui nei prossimi giorni ci saranno alcune modifiche alle corse dei treni, rispetto alle quali i canali di vendita sono assolutamente aggiornati».

In programma ulteriori regolazioni, fino a domani sulla tratta Castel Bolognese-Castel San Pietro; il 7 agosto tra Ravenna e Cesenatico, l’8 agosto tra Ravenna, Russi, Faenza e Mezzano. I lavori sono a cura di Rete Ferroviaria Italiana.