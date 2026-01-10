Treni, un guasto e lo sciopero hanno creato forti disagi sulla Rimini-Ravenna venerdì sera

RIMINI. Un guasto tecnico alla infrastruttura nella zona di Igea Marina ha creato non pochi problemi alla circolazione ferroviaria nella tratta Rimini-Ravenna nella serata di venerdì. L’inconveniente è avvenuto attorno alle 19.30. Per chi viaggiava da Ravenna sul treno che percorreva la tratta Bologna-Ravenna-Rimini c’è stata una sosta forzata a Cesenatico. I passeggeri, una volta risolto il guasto, sono potuti risalire sul treno successivo (che segue di un’ora il precedente). Il loro treno, infatti, era già stato utilizzato per il viaggio di ritorno su Ravenna-Bologna.

Più difficile la situazione nella direzione opposta. Il treno delle 19.43 in direzione Ravenna è stato cancellato e a causa dello sciopero partito alle 21 fino alle 22.43 non si è riusciti a mettere in cammino nessun convoglio né sono stati trovati autobus sostitutivi da Rimini verso Ravenna.