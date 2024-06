Treni, tra Rimini e Riccione rallentamenti per la presenza di persone non autorizzate vicino ai binari

Sulla linea ferroviaria Rimini-Riccione la circolazione nel primo pomeriggio di oggi è stata a lungo rallentata per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che ha comportato la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. Le forze dell’ordine sono intervenute per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Si registrano rallentamenti fra 10 e 40 minuti per 3 treni Alta Velocità, 4 Intercity e 6 Regionali. La circolazione è tornata regolare poco dopo le 15.