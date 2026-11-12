Treni, lavori sulla linea Ravenna-Rimini, i nuovi orari dal 16 novembre al 12 dicembre

Lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono previsti sulla linea Ravenna-Rimini, da lunedì 16 novembre a sabato 12 dicembre. Gli interventi, saranno realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nella stazione di Lido di Classe-Lido di Savio e consistono nel rinnovo di quattro deviatoi funzionali al passaggio dei treni dal binario uno al binario due e viceversa. La stazione è infatti una delle sedi di incrocio fra i treni in viaggio in direzioni opposte sulla Ravenna-Rimini, linea a binario unico. Per consentire l’attività del cantiere sarà necessario fermare temporaneamente il traffico sul binario 1, modificando di conseguenza i punti di incrocio sulla linea, con modifiche agli orari di partenza/arrivo dei treni e alcune riduzioni puntuali delle corse.