Treni, lavori sulla linea Ravenna-Rimini, i nuovi orari dal 16 novembre al 12 dicembre

Lavori di potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria sono previsti sulla linea Ravenna-Rimini, da lunedì 16 novembre a sabato 12 dicembre. Gli interventi, saranno realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nella stazione di Lido di Classe-Lido di Savio e consistono nel rinnovo di quattro deviatoi funzionali al passaggio dei treni dal binario uno al binario due e viceversa. La stazione è infatti una delle sedi di incrocio fra i treni in viaggio in direzioni opposte sulla Ravenna-Rimini, linea a binario unico. Per consentire l’attività del cantiere sarà necessario fermare temporaneamente il traffico sul binario 1, modificando di conseguenza i punti di incrocio sulla linea, con modifiche agli orari di partenza/arrivo dei treni e alcune riduzioni puntuali delle corse.

Come cambiano gli orari

Per consentire gli interventi, nello stesso periodo di tempo saranno necessarie delle modifiche al traffico ferroviario. I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna-Bologna gli orari rimangono invariati. I treni provenienti da Bologna del sistema cadenzato Bologna-Ravenna-Rimini, invariati fino a Ravenna, posticiperanno la partenza da Ravenna di 12 minuti con arrivo a Rimini posticipato di 10 minuti. Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con proseguimento con i treni successivi. Il regionale feriale 17609 Suzzara-Rimini sarà cancellato nella tratta Ravenna-Rimini e il servizio riprogrammato con autobus

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