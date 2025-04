Treni, in un unico biglietto il collegamento fra stazione e aeroporto di Rimini

RIMINI. Raggiungere con Trenitalia Tper la stazione ferroviaria di Rimini per poi salire sul bus diretto all’aeroporto Fellini oppure, atterrati con un volo a Rimini, proseguire il proprio viaggio in regione utilizzando il treno verso la meta successiva. Disponibile da oggi la nuova destinazione “Rimini Aeroporto”, che consente di acquistare in un’unica soluzione il biglietto regionale e quello del bus che collega la stazione di Rimini all’aeroporto Fellini. Il costo è quello del biglietto del treno per la tratta selezionata cui si aggiunge l’importo di 1,50 euro relativo al percorso con il bus della linea 9 Rimini FS (pensilina E) – Aeroporto.

La nuova soluzione di viaggio, frutto di un accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna è disponibile sui canali di acquisto di Trenitalia Tper e Trenitalia: biglietterie, emettitrici automatiche, sito web, app e punti vendita autorizzati.

La destinazione Rimini Aeroporto si aggiunge a quella di Bologna Aeroporto attiva da febbraio, che consente l‘acquisto contestuale del biglietto ferroviario e di quello per la monorotaia che collega la stazione centrale con il Marconi.

Positivo il commento delle assessore Irene Priolo e Roberta Frisoni, con deleghe, rispettivamente a Trasporti e Infrastrutture e Turismo della Regione Emilia-Romagna.

«L’intermodalità – dichiarano – è sicuramente un valore aggiunto per i passeggeri che potranno usufruire di un servizio acquistabile in un’unica soluzione, in modo rapido e semplice. Allo stesso modo il biglietto integrato accrescerà la competitività dell’aeroporto grazie a una migliore connessione con il resto del territorio e gli altri tipi di trasporto, creando nuove opportunità per l’intera regione che possano rispondere sempre meglio anche alle esigenze dei nostri turisti».