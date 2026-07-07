Treni, i sindacati: “Mantenere le officine di Rimini e Bologna, inaccettabile l’assenza di Trenitalia”

L’intera manutenzione dei treni regionali di Trenitalia Tper “deve essere svolta in Emilia-Romagna, valorizzando pienamente sia l’Officina Manutenzione Ciclica di Bologna sia l’Officina di Rimini”, in “un sistema integrato e sinergico tra i due siti”. Lo chiedono i sindacati in Emilia-Romagna (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) dopo un incontro in Regione il 2 luglio, al quale l’assenza di Trenitalia ha fatto infuriare le sigle. La mobilitazione prosegue, quindi, e nel caso non si escludono scioperi.”

“L’assenza di Trenitalia- si legge in una nota sindacale oggi- è un fatto grave e inaccettabile. Le organizzazioni sindacali esprimono una ferma condanna nei confronti dell’azienda, che ha scelto di non presentarsi a un tavolo convocato dall’istituzione regionale su un tema che riguarda centinaia di lavoratrici e lavoratori, la tenuta industriale di due siti strategici e la qualità del servizio ferroviario per l’intera regione”.

Non si tratterebbe di un episodio isolato, ma di “un atteggiamento che si somma al silenzio e all’inerzia con cui, negli ultimi anni, Trenitalia ha gestito il dossier: impegni sottoscritti e mai rispettati a Rimini, investimenti promessi e mai realizzati, prospettive industriali per Bologna messe in discussione senza alcun confronto reale con chi rappresenta lavoratrici e lavoratori”.

Apprezzando invece l’impegno della Regione, i sindacati le chiedono di portare avanti gli impegni presi con l’accordo del 6 maggio 2022, confermato nel 2023, su mantenimento dei livelli occupazionali, continuità produttiva nei siti di Rimini e Bologna, manutenzione ciclica dei convogli Rock e Pop di Trenitalia Tper. Chiedendo a Trenitalia di tornare al tavolo, i sindacati avvisano: “Non permetteremo che la manutenzione dei treni pagati dai cittadini dell’Emilia-Romagna venga smantellata e trasferita altrove”.