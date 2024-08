Tre operatori del 118 di Rimini salvano un uomo in arresto cardiaco sul Gran Sasso

Sabato scorso tre operatori del 118 Romagna, di Rimini, hanno intrapreso una via ferrata lungo il Gran Sasso d’Italia, salvando la vita a un uomo in arresto cardiaco. Gli infermieri Luca Serafini e Mattia Montalti e l’autista soccorritore Giovanni De Luca, durante una sosta al rifugio ‘Franchetti’, a 2.433 metri di altitudine, hanno visto un 51enne colto da malore. Senza perdere un istante il team sanitario è intervenuto: mentre il primo ha iniziato subito il massaggio cardiaco, il secondo ha chiamato il 112 e il terzo recuperato e utilizzato un defibrillatore che fortunatamente è presente al Rifugio. Dopo la terza scarica, il cuore del 51enne ha ripreso a battere. Nel giro di pochi minuti è arrivato l’elisoccorso. Gli operatori del 118 Romagna hanno collaborato alle operazioni di soccorso per poi affidarlo alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato all’ospedale di Teramo dov’è stato ricoverato sempre in buone condizioni di salute.