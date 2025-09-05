Tre giorni nel segno di don Oreste: oggi il cardinale Zuppi dice messa sul mare

RIMINI Tre giornate dedicate a don Oreste, ricche di appuntamenti per fare memoria viva del prete dalla tonaca lisa, inventore delle case famiglia e ”infaticabile apostolo della carità” come lo definì Papa Benedetto. Ad aprire ufficialmente le celebrazioni per i cent’anni dalla nascita di don Benzi sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), con la celebrazione oggi alle 17 di una messa sul mare, nella spiaggia libera presso Piazzale Kennedy, uno dei luoghi simbolo della pastorale di don Oreste. A seguire un pic-nic solidale – in cui ognuno porterà del cibo per sé e per una persona in più, nello spirito della campagna solidale “Un pasto al Giorno” – darà il via a una serata di festa con musica e teatro.

Sabato

Il cuore del programma è sabato 6 settembre. La mattina, sei conferenze diffuse in tutto il centro città, esploreranno il tema della “società del gratuito”, uno dei concetti-chiave nell’impianto sociale e politico di don Benzi, opposto alla logica del profitto e del potere. Le conferenze affronteranno vari temi – educazione, economia, pace, politica, spiritualità e cura del creato – cui parteciperanno testimoni ed esperti – tra gli altri lo psicopedagogista Stefano Rossi, il giornalista Marco Tarquinio, l’economista Leonardo Becchetti, il sacerdote di frontiera don Aldo Buonaiuto, il direttore di Caritas Italiana don Marco Pagniello. Domani pomeriggio al Teatro Galli un ritratto narrativo e coinvolgente del sacerdote, durante il quale chi lo ha conosciuto racconterà aneddoti e ricordi. Tra gli ospiti la giornalista Lucia Bellaspiga, l’economista Stefano Zamagni e i rappresentanti delle associazioni cattoliche nazionali. A seguire si terrà una messa all’aperto presieduta dal vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. In serata spazio alla musica con un concerto a cura del gruppo Asa Branca e dell’orchestra Eyos del liceo Einstein.

Domenica