Tragico incidente a Londra, chi era la donna riminese che ha perso la vita travolta da un camion

Si chiamava Irene Leardini la 39enne donna riminese che ha perso la vita, travolta da un camion martedì a Londra. Irene Leardini viveva in Inghilterra da 15 anni come lavoro gestiva una attività di riparazione di biciclette, la sua grande passione. L’uomo che era al volante del camion, un 47enne, è stato arrestato. Irene Leardini lascia una sorella. Dopo essersi laureata in Scienze Motorie a Bologna, aveva lasciato l’Italia per buttarsi nell’avventura nel Regno Unito. Il ciclismo era la sua passione e lavorava a Clapham Cycle.

I familiari di Irene sono rimasti a Rimini, la città in cui vivono i genitori e la sorella: ora la famiglia si sta attivando per il rientro della salma. In una nota girata ai media, l’ispettore Glen Mera, della Serious Collision Investigation Unit del Metropolitan Police Service, ha detto: “Le indagini sono in corso e il nostro pensiero va alla famiglia della donna in questo momento così difficile”.