Tragedia sul lavoro, muore operaio a Pennabilli

Un’altra morte sul lavoro funesta il territorio romagnolo. Questa mattina poco prima delle 8 a Pennabilli un operaio di 56 anni ha perso la vita, schiacciato dal peso di una scaffalatura di metallo che non gli ha lasciato scampo. La tragedia alla Welding Professional: i colleghi hanno attivato immediatamente i soccorsi, ma per lo sfortunato 56enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 insieme ai Carabinieri di Novafeltria e ai Vigili del Fuoco, che hanno liberato l’uomo, ma purtroppo le ferite si sono rivelate fatali. Presente anche il personale della Medicina del Lavoro per i rilievi. La vittima è un italiano residente in zona: questa mattina era impegnato in un lavoro quando la scaffalatura gli è caduta addosso. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell’Ausl e anche il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, che conosceva bene lo sfortunato operaio che lascia tre figlie.