Tragedia in Sardegna, muore pescatore di coralli riminese

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di pescatori della costa occidentale sarda. Doriano Belloni, 74 anni, uno dei corallari più esperti e rispettati della Sardegna, ha perso la vita questa mattina durante un’immersione nelle acque di Bosa.

L’incidente

L’episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino. Belloni si era immerso dal peschereccio per svolgere la sua consueta attività di raccolta del corallo quando, improvvisamente, i compagni di lavoro a bordo dell’imbarcazione si sono accorti che qualcosa non andava per il verso giusto. L’allarme è scattato immediatamente: sono stati allertati sia la Capitaneria di porto che i servizi di emergenza sanitaria del 118. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi e gli sforzi per salvarlo, per il settantaquattrenne non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, un malore improvviso lo ha colpito mentre si trovava sott’acqua, risultando fatale.

Una lunga esperienza

Doriano Belloni, originario del Riminese, ma trasfertista a Bosa da molti anni, era una figura di spicco nel settore della pesca del corallo. Possedeva regolare autorizzazione rilasciata dalla Regione Sardegna e la sua competenza nel campo era riconosciuta da tutti. La sua carriera di corallaro iniziò quando era ancora molto giovane, e nel corso dei decenni aveva acquisito una conoscenza profonda delle tecniche di immersione e raccolta, diventando un punto di riferimento per l’intera categoria dei pescatori di corallo sardi.