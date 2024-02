Tragedia di Firenze, mercoledì sciopero di edili e metalmeccanici: le iniziative in Romagna

Dopo la tragedia del cantiere di Firenze, per mercoledì 21 è stato indetto uno sciopero di edili e metalmeccanici e presidi in tutta la regione Emilia-Romagna.

“Venerdì scorso - si legge nella note congiunta dei sindacati - si è consumata l’ennesima strage di lavoratori in un cantiere a Firenze, con la morte di 4 operai e un uomo che risulta ancora disperso. Quella dei morti sul lavoro rappresenta una strage senza fine che ogni anno conta più di 1000 morti: una situazione indegna di un Paese civile.

Quanto avvenuto a Firenze non è dovuto alla fatalità, ma è frutto di responsabilità precise: la modifica del codice degli appalti da parte di questo Governo, che introduce il subappalto a cascata, la mancanza strutturale di controlli ispettivi, la non applicazione dei Contratti Nazionali del settore di riferimento, la mancanza di una legge che introduca la patente a punti per le aziende. Non vogliamo più contare i morti. Sono urgenti risposte forti e un cambiamento radicale. Basta morti sul lavoro”.

Le iniziative in Romagna

Rimini flash mob alle ore 8:30 in viale Caduti di Marzabotto 30.

Forlì-Cesena presidio dalle 11,30 di fronte la Prefettura di Forlì in piazza Ordelaffi.

Ravenna presidio dalle 10,30 alle 12,30 in piazza del Popolo.

Imola presidio dalle 10 alle 13 presso la rotonda Ca’ Bianca, Castel San Pietro.