Tragedia di Crans-Montana, Eleonora Palmieri: “Ora vedo le cose con occhi nuovi, come tutti i sopravvissuti”

La mano sinistra coperta da un guanto nero, la destra fasciata e il volto con ancora ben visibili le bruciature. Sono i segni che si porta dietro (e dentro) Eleonora Palmieri, la 29enne veterinaria di Cattolica sopravvissuta alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove si trovava con il fidanzato e alcuni amici. Momenti indelebili nella sua mente che ha voluto raccontare oggi al programma di Rai Uno “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele.

«Ora è tutto diverso, vedo le cose con occhi nuovi. Sono cambiata, come tutti quelli che sono sopravvissuti al disastro di Crans-Montana» ha spiegato davanti alle telecamere, ripercorrendo poi cosa accadde quella notte. Il caso, il fumo e poi le fiamme. «Mi sentivo come un topo in gabbia. Per un attimo ho pensato che sarei morta, ma poi l’istinto mi ha fatto reagire».