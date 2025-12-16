Tragedia col paracadute, domani i funerali di Violetta. Indagine per omicidio colposo. I ricordi di chi l’aveva conosciuta

total artículos:

RIMINI. Su richiesta della Procura della Repubblica di Pesaro si terrà oggi l’autopsia sulle salme di Violetta Laiketsion (63 anni) ed Ermes Zampa (70), i due paracadutisti morti domenica mattina a Fano al termine di un lancio dall’aereo. La pm Maria Letizia Fucci procede per l’ipotesi di reato di omicidio colposo contro ignoti. Loredana Buscemi, dell’Istituto di medicina legale di Ancona, consulente della Procura, dovrà verificare se uno dei paracadutisti sia stato colto da malore dopo il lancio perdendo il controllo del paracadute o se uno dei due non fosse in condizioni fisiche ottimali. I familiari delle vittime, come parti lese, potranno a loro volta nominare consulenti.

Violetta, riminese di origini brasiliane residente a Bellariva, videomaker specializzata in riprese ad alta quota, era molto esperta e aveva al suo attivo oltre 5mila lanci. Ermes, fanese, istruttore della scuola di paracadutismo di Fano, ne aveva oltre 2mila. Come è stato possibile allora che i due paracaduti si siano scontrati provocando la caduta mortale? In base alle testimonianze raccolte sul posto le due vele, dopo un contatto più in alto, si sono aggrovigliate a circa 50 metri dal suolo provocando così una caduta rapida. Come precipitare dal tetto di un palazzo di oltre 15 piani. In particolare i piedi dei due sarebbero rimasti avvinghiati dai cavi dei paracadute.

L’ipotesi del malore, al momento, viene esclusa da quanti hanno osservato il volo perché non sono stati visti scendere a corpo morto, con le braccia abbandonate. Un video girato da un testimone è stato comunque acquisito dai carabinieri che conducono le indagini e presto dovrebbe essere nominato anche un tecnico che prenderà visione delle immagini. Un altro filmato potrebbe essere presto a disposizione degli inquirenti.

Sul posto le condizioni meteo erano ottimali. Violetta volava con una telecamera frontale per riprendere uno dei lanci effettuati in tandem. In totale sull’aereo erano salite 14 persone per il lancio. Intanto i funerali sono stati programmati per domani mattina alle 15 nella chiesa di Bellariva, parrocchia Cuore immacolato di Maria.