Tragedia alle Canarie, muore un riminese

Un uomo di Rimini è morto il 31 maggio scorso a Tenerife in seguito a un incidente mentre praticava canyoning nel Barranco Bujame de Teno, una gola impervia nel nord-ovest dell’isola.

La vittima è Andrea Semprini, 48 anni, originario del Borgo San Giuliano, residente a Tenerife da circa un decennio dove lavorava come consulente immobiliare.

L’uomo stava percorrendo la forra insieme a tre amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato. I soccorsi sono intervenuti con elicotteri e squadre specializzate, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo a causa della gravità delle ferite riportate.