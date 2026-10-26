Traffico di cocaina e riciclaggio tra Rimini e la Romagna: 15 arresti e maxi sequestro da 16 milioni

Un’imponente operazione antidroga guidata dalla Guardia di Finanza di Rimini, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia (Dda) di Bologna, ha smantellato due organizzazioni criminali attive nel traffico di stupefacenti e nel reimpiego dei proventi illeciti. Il bilancio dell’inchiesta conta 35 indagati complessivi, 15 misure cautelari in carcere e un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 16 milioni di euro.
L’attività investigativa, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini insieme al Gico e al Scico di Bologna, si è avvalsa del supporto dei comandi provinciali di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Foggia, L’Aquila e Verona, oltre al coordinamento della Dcsa.