Tour de France a Rimini, il trofeo della Grand Départ al Teatro Galli

Rimini aspetta il Tour de France 2024. Dal 9 aprile gli appassionati potranno ammirare da vicino il Trofeo della Grand Départ, nella cornice del Teatro Galli, dove rimarrà esposto (nel foyer) fino al 15 aprile. Una versione del trofeo che è stata creata nel 2013, in occasione della centesima edizione del Tour de France, con l’obiettivo di celebrare il passaggio di testimone tra le comunità che ospitano la corsa

Un’occasione per entrare nell’atmosfera della gara più attesa che con le tre tappe Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino, vedrà protagonista un territorio in cui il ciclismo ha radice profonde, patria di straordinari campioni e di tantissimi appassionati.

Gli orari

In accordo con la Regione, Rimini custodirà il Trofeo dal 9 al 15 aprile prossimi, periodo in cui rimarrà esposto al pubblico con i seguenti orari

martedì 9 aprile 10-19

mercoledì 10 aprile 10-19

giovedì 11 aprile 10-19

venerdì 12 aprile 10-19

sabato 13 aprile 8.30-20

domenica 14 aprile 8.30-20

lunedì 15 aprile 10-16

Tavole rotonde

Gli appuntamenti “aspettando il Tour de France” proseguono nel prossimo mese di maggio alla Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche di genere del Comune di Rimini e con l’Istituto storico della Resistenza di Rimini, con due tavole rotonde sul tema della bicicletta. La prima (giovedì 30 maggio, Biblioteca Gambalunga, Sala Cineteca, ore 17) sarà dedicata al tema della bicicletta in relazione all’emancipazione delle donne e avrà come titolo “La bicicletta: simbolo della libertà femminile”, la seconda prevede una conversazione, affidata a studiosi del tema, sulla visione della letteratura e del giornalismo italiano nei confronti della Grande Boucle (venerdì 31 maggio, sempre in sala Cineteca dalle 15.30).

L’attesa entrerà nel vivo il 31 maggio, 1 e 2 giugno in occasione della Festa del Tour che vedrà Rimini protagonista della tappa di “Goodbike! Gente di Bici” presso la rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini. Una grande festa per promuovere la cultura della bici in occasione dello storico passaggio del Tour de France in Italia con un palinsesto ricco di talk e attività per grandi e piccini curato insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, che sarà presente con i propri istruttori federali. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e una food court di eccellenza.