Tour de France a Rimini con omaggio a Pantani: come cambia la viabilità

Il conto alla rovescia è già iniziato da mesi, ora parte la volata verso l’appuntamento con la storia. Mancano 10 giorni alla data tanto attesa dell’arrivo della prima tappa del Tour de France e Rimini è pronta ad accogliere la più importante competizione ciclistica, il terzo evento sportivo più seguito al mondo, dopo Olimpiadi e Campionati del Mondo di calcio.

Per la prima volta nella sua ultracentenaria storia, quest’anno il Tour de France partirà dall’Italia con tre tappe emiliano-romagnole: Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino per oltre 600 chilometri di percorso.

Nel nome di Pantani

Rimini si appresta ad accogliere per la prima storica tappa all’estero il Tour de France. Con due “sorprese” nel nome di Marco Pantani: una statua alta cinque metri che lo raffigura realizzata dal designer Aldo Drudi e l’inaugurazione della ciclabile di via Montescudo colorata di rosa e giallo.

La Grand Boucle, sabato 29 giugno, scatta da Firenze per raggiungere dopo 206 chilometri e oltre 3.000 metri di dislivello il capoluogo romagnolo. E a 10 giorni dal passaggio della carovana gialla il sindaco Jamil Sadegholvaad fa il punto sulla viabilità questa mattina con la stampa. Tra chiusura di strade e anche del casello di Rimini sud dell’A-14, e accesso al Pronto soccorso dei mezzi di soccorso sempre permesso.

“Ci siamo dopo una lunga tappa di avvicinamento”, scandita anche dal totem in piazza Cavour, sottolinea il primo cittadino, ricordando che i corridori arriveranno in provincia di Rimini a Perticara, per poi proseguire per la Repubblica di San Marino, percorrere la consolare fino alla rotonda con la statale 16 e indirizzarsi infine verso il mare con arrivo al bagno 72 intorno alle 17.30. Sarà una tappa “bella” e una “vetrina pazzesca” che garantisce indotto, almeno 10 milioni di euro con gli alberghi già da un paio di giorni oltre il 90% di occupazione camere, e visibilità. Per cui l’invito ai concittadini è “andare oltre le polemiche”. Il tutto con la mente che va al “Pirata” di Cesenatico. La statua, donata da un pool di imprenditori, sarà collocata temporaneamente nella Piazza dell’acqua e successivamente in zona mare o in uno dei luoghi più belli della città. Rimini è “pronta- prosegue il sindaco- è una sfida importante e ci saranno disagi, ma ci interessa accreditarci come località legata al bike tourism” e fare dello sport un protagonista della destagionalizzazione con grandi eventi quali il Tour, per il quale Sadegholvaad ringrazia tra gli altri il presidente di Atp Davide Cassani, gli Europei di ginnastica artistica, i Campionati di danza sportiva e a settembre i Mondiali di pattini a rotelle.

Per garantire la sicurezza dei corridori e dei tifosi, già a partire dalla giornata del 26 giugno ci saranno le prime modifiche alla viabilità, che si estenderanno nei giorni successivi con divieti temporanei di sosta e di circolazione che riguarderanno in particolare le vie che saranno percorse dalla carovana gialla e dalla gara, nonché le strade e i parcheggi che ospiteranno la carovana pubblicitaria e il villaggio del Tour.

Le modifiche coinvolgono anche le linee di trasporto pubblico locale e le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte di Hera.

Ferma restando la chiusura, già a partire dal 28 giugno, dell’ultimo km di percorso (sul Lungomare Di Vittorio) per poter allestire l’arrivo, il restante percorso di gara sarà chiuso a partire dalle ore 14,00 di sabato 29 giugno, con conseguente sospensione della circolazione per tutti i veicoli (ad eccezione dei mezzi d’emergenza).

Il percorso in città

Dopo 206 km e 3.800 metri di dislivello, la prima tappa del Tour de France arriverà da Firenze (ore 12) a Rimini (intorno alle 17.30), percorrendo le panoramiche strade dell’Appennino tosco-emiliano, fino ad arrivare sulla spiaggia dell’Adriatico. La competizione sportiva sarà preceduta come di consueto dalla carovana pubblicitaria, formata da circa un centinaio di veicoli, che partirà da Firenze alle 10.10 e arriverà a Rimini intorno alle ore 16.

La gara entrerà nella provincia di Rimini, transitando per la Repubblica di San Marino, dalla frontiera di Dogana dove, percorrendo tutta la SS 72, giungerà alla nuova rotatoria tra la Strada consolare di San Marino e la Statale 16. Per l’occasione, il casello autostradale di Rimini-Sud sarà chiuso, in uscita, a partire dalle ore 14 di sabato 29 giugno mentre, in entrata, resterà aperto ad eccezione del lasso di tempo fra le ore 15.30 e il passaggio della gara, quando verranno chiuse le vie di accesso e pertanto il casello autostradale non sarà accessibile.

La carovana sportiva percorrerà la SS 16 in direzione sud fino alla rotatoria delle Befane dove entrerà nel centro abitato di Rimini e percorrerà il viale Settembrini in direzione mare. Il percorso proseguirà su via Chiabrera fino alla rotatoria con viale Regina Elena, per poi proseguire su quest’ultima via fino a piazzale Gondar dove raggiungerà il Lungomare Tintori in direzione nord fino ad attraversare la linea del traguardo (posta in corrispondenza della via Lagomaggio, all’altezza del bagno 72). Per garantire la completa fruizione dell’accesso al pronto soccorso, la via Settembrini (che, nelle due corsie in direzione mare, sarà parte del percorso di gara) rimarrà percorribile su una sola corsia in direzione del pronto soccorso, dal quale sarà anche garantita l’uscita, sempre su una sola corsia, in direzione monte.

Le aree soggette a modifiche alla viabilità

I divieti di sosta e di circolazione riguarderanno in particolare le vie che saranno percorse dalla carovana gialla e dalla gara, nonché le strade e i parcheggi che ospiteranno i mezzi della carovana e il villaggio del Tour. Previste modifiche anche per il trasporto pubblico. L’invito generale è quello di muoversi a piedi o in bici il 29 giugno nelle aree della città maggiormente coinvolte nell’evento, per entrare nello spirito del Tour e non correre il rischio di essere coinvolti nei probabili rallentamenti alla viabilità.

Negli ultimi 3 km del percorso (ovvero, dalla rotatoria Flaminia/Settembrini all’arrivo), sarà installata una transennatura continua su entrambi i lati del percorso, al di fuori della quale i tifosi potranno vedere sfrecciare i campioni del ciclismo internazionale.

A partire dal 26 giugno, il parcheggio di via Chiabrera non sarà più fruibile in quanto riservato ai mezzi tecnici dell’organizzazione. Per consentire l’arrivo e il posizionamento dei tir, sempre il 26 giugno, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, sarà chiusa la via Chiabrera, solamente nella direzione monte-mare.

Dal 26 al 29 giugno, sarà chiuso il Lungomare Di Vittorio, nel tratto da via La città delle donne a via Intervista, per consentire l’allestimento delle strutture dedicate all’arrivo. La restante parte di Lungomare fino a piazzale Benedetto Croce sarà chiusa dalle ore 20,00 di venerdì 28 giugno alle ore 22,00 di sabato 29 giugno. Stante la chiusura del Lungomare Di Vittorio, sarà istituito il doppio senso di circolazione su viale Regina Elena, nel tratto tra piazzale Gondar e piazzale Benedetto Croce.

Piazzale Fellini, area dedicata alla sosta dei mezzi della carovana pubblicitaria, sarà chiuso al traffico sabato 29 giugno, dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

Il mercato settimanale di Bellariva (attualmente spostato sul Lungomare Di Vittorio) giovedì 27 giugno non verrà effettuato per consentire gli allestimenti.

Chiusura strade

Nello specifico la chiusura delle strade con posizionamento dei divieti di sosta e interdizione alla circolazione (ad esclusione dei servizi di emergenza) riguarda:

-mercoledì 26/06/2024: chiusura al traffico di Via Gabriello Chiabrera (2 corsie lato Riccione), dalle ore 19:00 alle ore 1:00;

-da mercoledì 26/06 ore 12:00 a sabato 29/06 ore 22:00 il parcheggio Chiabrera non sarà più fruibile in quanto riservato ai mezzi tecnici dell’organizzazione

-da mercoledì 26/06 ore 18:00 a sabato 29/06 ore 22:00: chiusura del Lungomare Giuseppe Di Vittorio, tratto tra Via La Città delle Donne e Via Intervista;

-da venerdì 28 giugno alle ore 20:00 fino alle ore 22:00 di sabato 29 giugno chiuso (intero viale): Lungomare Giuseppe di Vittorio;

-sabato 29/06: chiusura viale Regina Elena (da via Firenze a piazzale Gondar), viale Firenze, via Chiabrera, dalle ore 04:00 limitatamente al tempo necessario al posizionamento della transennatura del percorso di gara; la successiva chiusura definitiva sarà dalle ore 14:00;

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura via Block Notes di un Regista;

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura via Minguzzi (tra via Porto Palos e via Caprara);

-dal 29/06 ore 05.00 al 30/06 ore 12.00 chiusura primi due blocchi del parcheggio Medaglie d’Oro.

-sabato 29/06: chiusura rotonda del Grand Hotel Rimini, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

-sabato 29/06: chiusura viale Beccadelli, dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Aree per le squadre

Le aree non disponibili in quanto riservate all’organizzazione e alle squadre sono:

P.le Fellini

P.le Medagle D’Oro

V.le Minguzzi

Via Ginger e Fred

Via Block Notes di un Regista

Attraversamenti del percorso

Negli ultimi 2 km del percorso, essendo zona abitata e ad alta presenza turistica, saranno istituiti 3 varchi nella transennatura (in quest’ultimo tratto, come detto, continua) che verranno presidiati dal personale dell’organizzazione per consentire il transito dei pedoni. Questi varchi saranno chiusi 15 minuti prima del passaggio della Carovana, poi successivamente riaperti e successivamente nuovamente chiusi 15 minuti prima del passaggio della gara. I varchi sono posti:

- Viale Firenze, 10 m prima di Viale Regina Elena (ovvero 1,3 km prima dell’arrivo)

- Piazzale Gondar (850 m prima dell’arrivo)

- Lungomare Giuseppe Di Vittorio, nei pressi di Via La Voce della Luna. L’organizzazione garantirà questo punto di attraversamento circa 315 m prima dell’arrivo.

Al fine di consentire l’attraversamento della Superstrada di San Marino che sarà parte del percorso di gara, sono stati previsti due punti di attraversamento presidiati dagli operatori di polizia:

-intersezione SS 72/via Amola/via Montevecchio;

-intersezione SS 72/via La Pastora/SP 49.