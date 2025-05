Tornano le truffe delle vacanze, Federconsumatori Rimini: “Attenti alle mail che imitano i portali più noti”

La truffa della vacanza non passa mai di moda negli ultimi anni e in una nota Federconsumatori Rimini mette in guardia dagli imbroglioni del web. “Con i passati ponti di aprile e maggio abbiamo ricevuto presso i nostri sportelli diverse segnalazioni di email truffa, che imitano noti portali, soprattutto Booking.com, chiedendo di effettuare nuovamente pagamenti non andati a buon fine. Le email giungono pochi giorni prima della partenza, soprattutto a chi ha prenotato soggiorni all’estero. Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione: si tratta di truffe, che riproducendo grossolanamente la grafica di noti portali, reindirizzano i pagamenti su altri siti, spesso privi di ogni basilare parametro di sicurezza. Nel caso aveste ricevuto email simili non cliccate sul link proposto ma contattate la struttura, direttamente o tramite la piattaforma su cui avete prenotato. Nel caso in cui abbiate cliccato, o ancora peggio effettuato un doppio pagamento, contattate la sede della Federconsumatori Rimini per ricevere assistenza, oppure il nostro sportello dedicato al numero 0541 779989 cell. 353.4253442 o all’indirizzo e-mail truffeanziani@gmail.com