“Tolti 12 agenti di Polizia a Rimini per le Olimpiadi di Milano-Cortina”: la denuncia del Sap

Ben 12 agenti tolti a Rimini per le Olimpiadi Milano-Cortina. Il Sap Rimini denuncia una gestione che penalizza fortemente la città: “Le recenti disposizioni di aggregazione del personale, che colpiscono in modo significativo la Questura di Rimini. Parliamo di un totale di 14 unità sottratte agli uffici locali; 12 tra funzionari e agenti saranno aggregati per un mese in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina. Altri 2 operatori saranno inviati, sempre per un mese, presso un centro di rimpatrio nel Sud Italia”.

“Queste aggregazioni - continua la nota - arrivano in un momento già critico. La Questura di Rimini soffre da tempo una grave carenza di organico. I numeri attuali non sono sufficienti a garantire con serenità i servizi ordinari. Nonostante questo, si continua a togliere personale senza una reale valutazione dell’impatto operativo. La sottrazione di 14 unità ha conseguenze dirette e immediate. Meno pattuglie sul territorio. Uffici sotto pressione. Turni più lunghi e meno riposi per chi resta. Aumenta lo stress operativo e diminuisce la qualità del servizio. Rimini non è una realtà marginale. È una provincia con forte vocazione turistica, eventi continui e flussi elevati di persone. La richiesta di sicurezza è costante durante tutto l’anno. Non è accettabile che la soluzione sia sempre togliere personale dove già manca”.