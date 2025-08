Tipici da spiaggia, agricoltori al mare a Rimini, Cesenatico e Milano Marittima

Lunedì 5 agosto torna ‘Tipici da Spiaggia’, evento alla 6ª edizione che porta i prodotti agroalimentari regionali direttamente negli stabilimenti balneari per valorizzare le eccellenze dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa di Cia Emilia Romagna e Sib (Sindacato italiano Balneari) coinvolgerà quattro località della Riviera: Rimini (Bagno Mare blu 108-109), Milano Marittima (Tangaroa Beach), Cesenatico (Bagno Conti) e Porto Garibaldi (Bagno Astor).

Dalle 10:30 gli agricoltori distribuiranno gratuitamente frutta fresca di stagione e vini tipici ai turisti, trasformando la giornata in un’occasione per far conoscere le produzioni locali ma anche per sensibilizzare sulle difficoltà del settore: aumento dei costi di produzione, impatto climatico sulle colture e nuovi dazi che minacciano le quote di mercato.

«L’evento rafforza l’offerta turistica balneare mettendo in sinergia due eccellenze italiane: i prodotti enogastronomici Made in Italy e la balneazione attrezzata», commenta Simone Battistoni, presidente regionale del Sib, auspicando una maggiore tutela governativa per il settore.