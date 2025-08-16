Ticket non pagati: l’Emilia-Romagna a caccia di 21 milioni

La Regione Emilia-Romagna prova a recuperare i ticket sanitari non riscossi con una “serie di interventi mirati per rafforzare il sistema di recupero dei crediti non ancora riscossi”. Lo annuncia viale Aldo Moro, che interviene così su una difficoltà (quella appunto di riscuotere i ticket non pagati) sempre più evidente in epoca di carenza di risorse per il servizio sanitario pubblico. Sono le singole aziende sanitarie, come stabilito da una delibera regionale che fissa obiettivi vincolanti e indicatori di monitoraggio, ad avere la responsabilità del recupero crediti “approvando regolamenti specifici”.

Un’attività, sottolinea la giunta regionale, che ora riprende dopo la sospensione del pagamento dei ticket dovuto all’emergenza coronavirus che ne aveva causato un rallentamento. Previste anche campagne di sensibilizzazione sul pagamento e sulla disdetta, “oltre alla possibilità di consultare eventuali insoluti tramite totem automatici nelle strutture sanitarie e sul Fascicolo Sanitario Elettronico”. Spetta alla Regione, invece, monitorare in corso d’anno l’andamento dei ticket non riscossi. “Il Covid- spiega l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi- ha segnato una battuta d’arresto importante nel recupero della riscossione dei ticket. E’ un tema di cui siamo consapevoli e per questo abbiamo dato mandato alle Ausl di procedere coinvolgendo in primo luogo i cittadini: non si tratta, infatti, di una mera operazione di riscossione crediti, così come non tutti coloro che non hanno pagato lo hanno fatto in malafede”, rimarca l’assessore.

Quello che è partito in questa settimana “è un piano di recupero dei crediti che viene portato non contro gli assistiti, ma insieme a loro, per i quali abbiamo previsto la massima disponibilità e collaborazione. Nel segno dell’equità - conclude poi Fabi-, perché il contributo di ciascuno è un elemento di tenuta del nostro servizio sanitario. E’ un dovere comune per garantire il diritto universale alla salute e alla cura, valore fondante dell’Emilia-Romagna”.