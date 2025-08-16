Ticket non pagati: l’Emilia-Romagna a caccia di 21 milioni

La cifra da recuperare è alta: l’ammontare dei ticket non pagati è passato infatti dai circa 7,5 milioni di euro del 2020 ai quasi 21,4 milioni di oggi. La Regione spiega che col Covid l’invio dei solleciti “ha subìto un significativo rallentamento e nelle fasi più critiche della pandemia è stato persino sospeso”. Inoltre, un’alta percentuale di ticket non riscossi, soprattutto quelli per i servizi di Pronto Soccorso, è riferita a “cittadini irreperibili che, una volta terminate le verifiche sull’anagrafica, diventano inesigibili”. Il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare il pagamento del ticket è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024. Che succede ora? Le aziende sanitarie potranno inviare fino a due solleciti (Pec o raccomandata) per i ticket non riscossi al 31 dicembre 2024. E procedere all’iscrizione a ruolo almeno per i crediti sorti nel 2022 e precedenti. Le operazioni di recupero dei ticket, spiega ancora la Regione, saranno completate entro il 2026, mentre, nel frattempo, saranno attivate verifiche durante l’anno sullo stato dei recuperi, anche per i ticket del 2025.