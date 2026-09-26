“Ti aiuto a trovare lavoro a Rimini”, poi la violenta dentro un capannone

Una promessa di lavoro, il viaggio insieme in auto da Bologna a Rimini e poi la violenza avvenuta all’interno di un capannone. È la sequenza ricostruita dalla Procura nell’inchiesta che vede accusato di violenza sessuale un 32enne pakistano ai danni di una connazionale di 25 anni. Per lui, residente nel capoluogo emiliano e difeso dall’avvocato Giacomo Fornaciari del foro di Reggio Emilia, il pm Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio. Richiesta che sarà discussa dal gup Andrea Falaschetti durante l’udienza preliminare fissata per metà ottobre. La persona offesa è invece assistita dall’avvocato Riccardo Bentley del foro di Bologna.