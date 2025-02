RIMINI. Violenta lite a colpi di machete lunedì sera verso le 22 a Bellariva in viale Rimembranze davanti ad alcuni negozi etnici. All’arrivo gli agenti di una Volante della Polizia hanno trovato due uomini a terra. Da una prima ricostruzione sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi, due dei partecipanti alla rissa sono stati portati via dalla Polizia in manette.