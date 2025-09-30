Tragedia di Benevento: un figlio della coppia lavora a Rimini

Tragedia nel beneventano. Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a Paupisi, in provincia di Benevento. L’autore del femminicidio sarebbe stato individuato nel marito, Salvatore Ocone, che dai primi riscontri avrebbe colpito ripetutamente la vittima alla testa con una pietra. L’uomo ha poi aperto il cancello di casa ed è scappato e anche i due figli minorenni risultavano irreperibili già dalla mattinata a scuola. I carabinieri hanno fermato Salvatore in serata a Campobasso. Purtroppo il figlio 16enne è morto e la figlia 15enne è ferita in modo grave: il padre li avrebbe colpiti con pietre e una bottiglia di vetro. Il terzo figlio è invece maggiorenne e lavora a Rimini. Il giovane, informato della terribile tragedia, si è subito messo in viaggio in direzione del paese natale.