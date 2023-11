Terremoto nella Lega a Rimini. L’ex candidato sindaco Pecci se ne va: “Persone opache e distruttive”

Marzio Pecci, avvocato, ex candidato sindaco di Rimini, lascia la Lega. Di seguito le sue motivazioni: “La mia storia politica con la Lega finisce ufficialmente oggi con le dimissioni comunicate poco fa al Segretario Regionale Jacopo Morrone. Avevo accettato, nel 2016, la proposta di rappresentare la Lega nel Consiglio Comunale di Rimini con l’ambizione di svolgere un’azione politica concreta per il bene della città e con la prospettiva di costruire un partito locale fortemente rappresentativo”.

Al termine della consiliatura “la mia attività e quella di gran parte del gruppo di simpatizzanti e militanti si è scontrata con i personalismi dei dirigenti, che hanno imposto soluzioni che si sono rivelate, al voto, errate e che hanno disgregato il gruppo di lavoro creato”.

Oggi il partito a Rimini “è solo una bandiera ammainata che ha perso l’agibilità politica anche se prova a reggersi su un capogruppo che gode di consenso personale al di fuori del mondo della Lega, ma alla quale rimane estraneo. Ho atteso un po’ di tempo prima di lasciare perché confidavo in un mutamento di organizzazione, purtroppo ciò non è avvenuto e non è immaginabile che avverrà nel futuro prossimo.

I disastri compiuti dal gruppo dirigente sono numerosi ed hanno causato la fuga dei militanti della Valconca, della Valmarecchia, di Rimini, fino alla debacle di Riccione con disconoscimento delle azioni giudiziarie da parte dei partiti di coalizione del centrodestra”.

Ai dirigenti del partito “dico solo che nulla origina da ciò che non è ed i risultati fallimentari lo dimostrano”.

“Purtroppo - conclude Pecci - i capricci del destino del partito sono franati davanti alle domande dei cittadini e del territorio ed hanno dimostrato che la sapienza politica non si inventa. Lascio, dunque, con il rammarico di aver confidato in persone che si sono rivelate opache e distruttive, ma con la serenità di poter continuare a coltivare i valori di libertà e riformismo, che hanno sempre contraddistinto il mio impegno politico”.