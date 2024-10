Termosifoni da riaccendere: i consigli di Enea per comfort e risparmio

Caldaie e termosifoni si rimettono in moto già a partire dal 15 ottobre con l’accensione degli impianti nella fascia E che comprende molte grandi città del Nord Italia, come Milano, Torino, Bologna e Venezia. Per unire comfort e risparmio, da Enea arrivano indicazioni sul corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento (clicca qui per visualizzarli). Primo consiglio: attenzione alla temperatura di mandata dell’acqua!

In genere le fasce orarie di riscaldamento della casa vengono programmate con un cronotermostato, che però permette di settare solo la temperatura interna all’abitazione e non quella di mandata dell’acqua nei termosifoni che rimane preimpostata e fissa. “Con variazioni della temperatura esterna anche di dieci gradi su base giornaliera, bisogna evitare di mandare acqua sempre alla stessa temperatura ai termosifoni. La soluzione ideale è quella di abbinare una termoregolazione climatica alla caldaia per il riscaldamento”, spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile Laboratorio Enea di efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.