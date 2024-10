Quasi tutte le città dell’Emilia Romagna si trovano nella zona E, in particolare le province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Cesena, Reggio Emilia, Rimini. In queste località i termosifoni si possono accendere dal 15 ottobre fino al 15 aprile . Questo fermo restando deroghe dei singoli Comuni. Nella zona E il riscaldamento può essere acceso per 13 ore al giorno,

La provincia di Forlì-Cesena si trova nella zona E fatta eccezione per i Comuni di Forlì e Forlimpopoli che sono considerati più caldi e vengono classificati in zona D. Qui il riscaldamento può essere tenuto acceso dal 1° novembre 2024 al 15 aprile 2025. Nella zona D si può tenere il riscaldamento acceso per 12 ore al giorno con una temperatura massima interna di 19 gradi per tutti gli edifici e di 17 gradi per quelli industriali e artigianali. E’ prevista una tolleranza di due gradi.