Rimini, tenta di lanciarsi dal balcone, salvata dalla Polizia

Stava per lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa, ma due angeli custodi l’hanno trattenuta per la maglia, impedendole di uccidersi. È successo ieri in tarda mattinata in via Balilla a Rimini, dove due poliziotti, un agente donna e un collega uomo della squadra di pronto intervento, hanno salvato la vita ad una donna di 84 anni. L’allarme è scattato quando i vicini di casa hanno sentito la donna urlare e l’hanno vista aggrappata con un braccio alla ringhiera del proprio balcone. Nel giro di pochi minuti la volante con i due agenti è arrivata sul posto, e non avendo il tempo di aspettare l’intervento dei vigili del fuoco, i due poliziotti hanno deciso di agire. Chiedendo a un vicino di casa dell’anziana di aprire la finestra per accedere al balcone, hanno scavalcato le recinzioni che dividono i terrazzi del condominio fino ad arrivare a quello dell’anziana. Passando da un balcone all’altro e superando anche del filo spinato di confine hanno raggiunto la porta finestra posteriore dell’appartamento della donna, hanno forzato l’intelaiatura e sono entrati giusto in tempo per afferrare al volo la donna che stava per lanciarsi nel vuoto. Solo grazie alla prontezza di spirito di due poliziotti si è evitato il peggio. La donna una volta calmata è stata affidata alle cure del 118 e dei familiari. Sul posto il figlio e il marito dell’84enne.